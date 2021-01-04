教大App唱K學古詩 教授：女兒背誦效果改善

粵語唱歌音調不降 誦詩更動聽

背古詩可謂學中文必經階段，不少學生甫聞「背誦」就生畏。教大中國語言學系助理教授張凌說，其丈夫注重中國傳統文化，約7年前丈夫希望當時就讀幼稚園的長女背誦古詩，年幼的女兒覺得以朗讀形式學古詩枯燥，加上她未必明白古詩部分字詞釋義，「背來背去都背不到」。

張說，當時想到其博士論文提及，以粵語說話時音調會下降，相反唱歌時則不會，故她利用此原理，將古詩配上音樂，再調整音高域和節奏，令詩句更動聽，以便背誦。她記得女兒轉以「唱歌仔」學古詩後，感到開心之餘，亦很快背好古詩。

10首詩配樂曲 程式免費下載

為了讓更多幼童自小多學古詩，張凌2018年起開發有關唱誦古詩的應用程式，她與教大編程教育部合作，項目獲校方資助。張選出10首古詩，包括《早發白帝城》、《敕勒歌》、《楓橋夜泊》等，為每首創作曲調，並邀請一名教大音樂系學生協助為古詩配樂。多年前已領略唱誦古詩樂趣的張凌女兒，亦為母親的應用程式「獻聲」，錄製10首古詩的唱誦示範。

名為「古詩粵唱粵啱Key」應用程式去年11月推出，免費開放下載。張凌說，唱誦並不限於有特定句式的古詩，《古樂府》、《詩經》等作品均可以唱誦表達。程式亦設「卡拉OK模式」，用家可跟着配樂唱誦古詩，並錄音上載至程式，讓其他人評賞。另外用家可選以其他古詩為題材，嘗試創作唱誦作品。

張凌已將應用程式供其教大學生試用，反應普遍正面，有學生說程式有助自己在短時間內背古詩，亦有為小孩補習的學生認為，使用程式以助教學的效果不錯。張凌的幼子正就讀幼稚園，她向兒子的教師推介程式，對方覺得程式有趣，稱可考慮日後在教學使用。張說，會爭取經費為程式增加古詩示範誦唱，亦可考慮為創作較佳的用家改進作品。