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2020年12月18日星期五
智叻中文Smarties' 第451期
七成校領內地姊妹校津貼 疫下難北上 兩地學生網上交流
正生書院財困 逾3000市民月捐 校長續自願減薪
慕光STEM課 建亞馬遜生物教室
書與人生：看街看字 記錄城市
書與人生：大街小巷尋美錄
書與人生：眈天望地看城市
時代沉思：明白了生活是騙局，足夠嗎？ 在茫茫路上讀托爾斯泰
字旅行間：墟市人間
潮看文史：木（muk6） 蘭（laan4）
卷二練筆：範文作者例子應用——孟子
綜合精練：見解論證實戰 青年素質（上）
古典今用：有情，但不一定癡纏
周圍「中」：不經一番寒徹骨 怎得梅花撲鼻香
周圍「中」：學習梅花的堅韌
答案
時事中文：掛羊頭賣狗肉
答案
人生教練：忠臣諫官 魏徵
講故事：保護小蝸牛
文從字順：筆與史
時事中文：掛羊頭賣狗肉
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【明報專訊】■新聞事件
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七成校領內地姊妹校津貼 疫下難北上 兩地學生網上交流
正生書院財困 逾3000市民月捐 校長續自願減薪
慕光STEM課 建亞馬遜生物教室
書與人生：看街看字 記錄城市
書與人生：大街小巷尋美錄
書與人生：眈天望地看城市
時代沉思：明白了生活是騙局，足夠嗎？ 在茫茫路上讀托爾斯泰
字旅行間：墟市人間
潮看文史：木（muk6） 蘭（laan4）
卷二練筆：範文作者例子應用——孟子
綜合精練：見解論證實戰 青年素質（上）
古典今用：有情，但不一定癡纏
周圍「中」：不經一番寒徹骨 怎得梅花撲鼻香
周圍「中」：學習梅花的堅韌
答案
時事中文：掛羊頭賣狗肉
答案
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講故事：保護小蝸牛
文從字順：筆與史
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綜合精練：見解論證實戰 青年素質（上）
古典今用：有情，但不一定癡纏
周圍「中」：不經一番寒徹骨 怎得梅花撲鼻香
周圍「中」：學習梅花的堅韌
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