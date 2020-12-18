教育
語文同樂 第481期

書與人生：眈天望地看城市

【明報專訊】眈天望地就能發掘新事物？記者覺得太抽象，逼令郭斯恆帶團由油麻地走到旺角上海街附近。看一看這名觀察員究竟如何觀察城市。要知道，記者也要偷師學觀察，尋找寫故事的獨特角度。

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