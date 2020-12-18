正生書院財困 逾3000市民月捐 校長續自願減薪

校長：有市民寧「買餸慳啲」捐款

陳兆焯說，呼籲外界支持正生後，有一對夫婦寄電郵給他，稱他們雖已定期捐款予其他機構，但寧願「買餸慳啲」，仍希望捐款支持正生；亦有老翁寄信給陳，稱自己沒信用卡，但仍會寄現金支持學校。陳形容港人「愛心爆棚」，對此感恩。早前陳兆焯與部分薪酬較高的教師自願減薪三分之一，甚至一半。陳說，接到月捐捐款後，估計可紓緩教師減薪情况，但他自己會繼續減薪。

陳說，本港青少年人數下跌，而正生服務的吸毒青少年趨隱蔽化，令學校學生人數及所收學費減少；同時新冠病毒疫情影響經濟，學校接獲的捐款亦較以往少。

現時學校每月營運開支需120萬元，赤字月均達40萬、50萬元，他預料月捐計劃暫籌得款項，能助學校繼續營運多一年。不過他說長遠校方冀建立更穩定的收入，協助更多有需要的年輕人。