七成校領內地姊妹校津貼 疫下難北上 兩地學生網上交流

拍游走校園VR片 內地生看片如親臨

中華基督教會全完第二小學計劃讓學生拍攝VR 360度全景片段，供內地姊妹校學生觀看。「境外暨內地姊妹學校交流小組」負責教師黎頌庭稱，目前仍在添置器材，希望來年復課由學生親自拍攝，「恍如校園遊蹤，由地下開始行，走到各樓層，介紹學校特別室、英語圖書館等，希望觀看者恍如親身到訪校園」。黎表示，因為疫情，上學年已沒實地姊妹校交流，預料短期內也無法成行，故想發掘其他方式，「隔空見面網上交流、打個招呼，了解疫情下大家生活」。

基智遠程教室 兩地生互相介紹名勝

中華基督教會基智中學2018/19學年與中山市小欖中學結為姊妹學校，過去曾實地到訪，同因疫情停滯。校長李淦章稱，暑假時將校內活動室打造成「遠程教室」，添置供實時交流的設備，包括多個鏡頭、4部大電視，亦要選用兩地可用的視訊軟件。

該校上月停課前於「遠程教室」進行兩地學生交流。李淦章稱，中三生於上課時間參與活動，他們透過鏡頭互相見面，並由學校「NET teacher」（以英語為母語的英語教師）負責指導，教他們撰寫旅遊主題英文網誌，「兩地學生匯報，各自介紹地道旅遊景點，從中港生可認識到中山名勝」。他們之後會延續學習，製作小冊子。

教育局稱，申領津貼的學校，與內地學校締結為超過1800對姊妹學校，以粵港地區最多。實體交流未知何時恢復，教育局稱，明白部分學校因疫情影響而調整交流活動的安排，會舉辦姊妹學校計劃分享會，分享學校在疫情下舉辦姊妹學校交流活動的良好安排。按現行機制，資助學校如未能在有關學年內使用所有撥款（官校以財政年度計算），餘款可轉撥到其後的學年/財政年度使用，而餘款上限為12個月的津貼撥款額，如超上限須退還。