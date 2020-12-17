教育
常識天下 第200期

守護海洋：懸浮獨木舟 單槳前行

【明報專訊】香港遊艇會的主項水上運動除了帆船、賽艇，還有懸浮獨木舟。懸浮獨木舟屬於划槳運動，與賽艇不同，賽艇運動員以雙槳在水上划行，懸浮獨木舟運動員卻以單槳划行。

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