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2020年12月17日星期四
通通識 第683期
談學校「專門輔導計劃」期望 楊潤雄：一兩年改正被捕學生觀念
教協指央視反修例紀錄片失實 通訊局裁投訴不成立
科大公共政策碩士 首屆畢業八成獲聘
城大研究：袋鼠有「與人溝通」意識
「大流行」──2020年度代表字
時事議題：2020年新聞回顧（上）
時事議題：2020年新聞回顧（下）
爆point大全：長者乘車優惠（2元）放寬爭議
題型拆解：「段段清」答比較題
中外人物：Google總裁皮查伊
觀點與角度：香港輸入核電是否理想減排方法？
星級例子庫：水資源
新聞測驗：
新聞測驗：答案
聖誕老人會來嗎？
真假fun一fun：聖誕老人的回信
新聞有常識：笑人有口音 會犯法？
新聞有常識：答案
世界幹什麼：世上最孤獨大象不孤獨了
時光之旅：1903年12月17日——人類史上首次飛行
守護海洋：懸浮獨木舟 單槳前行
考考你：答案
意見調查：
新聞測驗：
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【明報專訊】■（全球化、公共衛生）
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談學校「專門輔導計劃」期望 楊潤雄：一兩年改正被捕學生觀念
教協指央視反修例紀錄片失實 通訊局裁投訴不成立
科大公共政策碩士 首屆畢業八成獲聘
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