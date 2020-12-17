教育
通通識 第683期

題型拆解：「段段清」答比較題

【明報專訊】部分同學或認為比較題難答，其實只要釐清當中的要求及運用相應答題技巧，難題將可迎刃而解。下文將拆解比較題題型，並輔以例子說明。

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