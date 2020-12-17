教協指央視反修例紀錄片失實 通訊局裁投訴不成立

稱節目「提供內地普遍看法」

通訊局：外購節目難全符港規管

今年5月本港3間電視台播出《另一個香港》，節目稱教協支持中學生宣揚港獨，又指教協煽動學界到維園示威。及後教協向通訊局投訴節目失實，反駁稱教協及其副會長葉建源已多次公開表示不贊成港獨；又指去年8月發起的教師遊行沒直接聯絡學生出席，而遊行地點是遮打花園，並非維園。

通訊局前日回覆教協稱，由於外購或轉播節目不大可能主要或只以香港觀眾為對象，要求本地廣播機構確保非本地製作節目內容完全符合本港規管要求，「並不合理亦不切實際」。局方又稱，廣播機構往往藉外購或轉播節目，讓本地觀眾知悉世界其他地方的不同觀點，「對真實題材外購節目內容作出重大的編輯修改，會嚴重削弱節目的完整性」，而局方認為涉事節目提供內地對本港去年社會事件的普遍看法。

教協促局方覆檢 免雙重標準

教協認為通訊局錯誤理解《電視通用業務守則——節目標準》，對裁決感非常遺憾，又指裁定將嚴重影響外購節目的質素和通訊局的監管責任，認為局方應覆檢裁定，作具說明力的裁決，免招雙重標準的批評。