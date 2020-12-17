談學校「專門輔導計劃」期望 楊潤雄：一兩年改正被捕學生觀念

特首林鄭月娥於《施政報告》指出，1萬名反修例涉嫌違法被捕者中，四成是學生，當中近2000名來自中小學，稱不忍「學生被誤導參與違法及暴力行為」。教育局長楊潤雄接受中新社訪問稱，已要求學校為每一名被拘捕學生制訂專門輔導計劃，希望未來一兩年可以改變這些學生的錯誤觀念。

葉建源：正視施政失誤

學生方「聽入耳」

教協副會長葉建源說，學生在社會事件被捕與一般犯錯不同，當中涉及民憤、社會衝突等，倘當局純粹指摘年輕人做錯，或易令他們有逆反心理。他說倘當局正視施政失誤，聆聽學生聲音，年輕人對被指在社會事件表現衝動、欠守法意識等意見較易「聽入耳」。他又稱，雖然疫情期間教師未必見到學生，但相信學校會繼續關心有需要學生，並提供輔導。

高中通識將有連串改革，最快下學年實施，局方多次強調該科要「重新出發」。楊潤雄稱，希望該科培養學生有正向價值觀，包括對國家了解，認同自己國民身分，因此會於課程加強對國家發展、《憲法》、《基本法》等內容，希望學生透過該科「對我們國家的發展有一個正確的了解」。

新課程包括提供內地考察機會，被問到與現時內地交流之不同，楊潤雄說，考察配合新科目課程，學生可到有興趣的地方考察及寫報告，舉例「有一些學生可能對國家歷史有興趣，那他就可以選擇去西安，將他看到的、研究的內容做報告」。他說儘管形式有異，但目標始終一致，希望學生在中學階段有至少一次機會到內地走一走、看一看。

「國安法下學校責任」

楊：正擬詳細指引

楊潤雄又稱，正做較詳細指引，主要涵蓋國安法下學校的責任；亦在準備教材，讓學校懂得如何教授國家安全概念。