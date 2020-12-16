Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2020年12月16日星期三
語文同樂 第480期
通識檢視會突解散 另立新會落實改革
教聯：疫下網課挑戰 八成半教師工作壓力大
為雲南夫婦設計農宅 中大團隊奪建築師學會大獎
教師被指校內推港獨 培正否認：保留追究權利
生活關鍵詞：狀貌詞
生活關鍵詞：頂呱呱的粵語狀貌詞
第一印象：栗子
古文化談：見義勇為
文字定格：書街風景
道聽圖說：舊日印記 新蒲崗
文字發酵：畫中有真意
參考答案
News feed：A bleak Christmas
News feed：National treasure
Answers, News feed
Infographic：Holiday spending!
Horizon：Religious festivals
Answers, Horizon
Comic：Saint Nicholas, the real Santa Claus
Story：The faultless machine
Answers, Story
Game：Christmas game
Answers, Game
Animal：The ''winged''swimmers - Harbour seals
文字定格：書街風景
prev
next
【明報專訊】書香在微雨的街道上細溢，別急！在這條路上，要漫步，呼吸屬於文藝的空氣，是新鮮也是懷舊。東京的神保町古書街，有一種鎖定你在某段時空的魔力。
上 / 下一篇新聞
通識檢視會突解散 另立新會落實改革
教聯：疫下網課挑戰 八成半教師工作壓力大
為雲南夫婦設計農宅 中大團隊奪建築師學會大獎
教師被指校內推港獨 培正否認：保留追究權利
生活關鍵詞：狀貌詞
生活關鍵詞：頂呱呱的粵語狀貌詞
第一印象：栗子
古文化談：見義勇為
文字定格：書街風景
道聽圖說：舊日印記 新蒲崗
文字發酵：畫中有真意
參考答案
News feed：A bleak Christmas
News feed：National treasure
Answers, News feed
Infographic：Holiday spending!
Horizon：Religious festivals
Answers, Horizon
Comic：Saint Nicholas, the real Santa Claus
Story：The faultless machine
Answers, Story
Game：Christmas game
Answers, Game
Animal：The ''winged''swimmers - Harbour seals
通識檢視會突解散 另立新會落實改革
教聯：疫下網課挑戰 八成半教師工作壓力大
為雲南夫婦設計農宅 中大團隊奪建築師學會大獎
教師被指校內推港獨 培正否認：保留追究權利
生活關鍵詞：狀貌詞
生活關鍵詞：頂呱呱的粵語狀貌詞
第一印象：栗子
古文化談：見義勇為
道聽圖說：舊日印記 新蒲崗
文字發酵：畫中有真意
參考答案
News feed：A bleak Christmas
News feed：National treasure
Answers, News feed
Infographic：Holiday spending!
Horizon：Religious festivals
Answers, Horizon
Comic：Saint Nicholas, the real Santa Claus
Story：The faultless machine
Answers, Story
Game：Christmas game
Answers, Game
Animal：The ''winged''swimmers - Harbour seals
prev
next