教育
語文同樂 第480期

文字定格：書街風景

【明報專訊】書香在微雨的街道上細溢，別急！在這條路上，要漫步，呼吸屬於文藝的空氣，是新鮮也是懷舊。東京的神保町古書街，有一種鎖定你在某段時空的魔力。

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