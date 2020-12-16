教聯：疫下網課挑戰 八成半教師工作壓力大

教聯會11月下旬向全港學校發問卷，共收回1216名中小學及幼稚園教師的回應。調查發現，85%教師感工作壓力略大或過大，較去年多5個百分點。約八成教師壓力主要源於應付網上授課；約七成認為來自追回教學進度，亦有66%稱學生學習差異擴大是其壓力來源。

升5百分點 稱家長觀課構成壓力

黃錦良說，網上教學非想像般輕鬆，對教師而言屬挑戰，有教師反映要為網課學習新技術，亦要花更長時間備課，而部分學校採用實時網課，形式如開放課室，家長能在家觀課，無形中對教師造成壓力。今年一名小學教師在網上教授鴉片戰爭時內容有錯，片段被上載至互聯網，教師早前遭「釘牌」。黃說，教師因網上教學出現問題而遭家長投訴屬極少數，他稱倘家長認為教師的教學有不足時，他們可以開心見誠向學校反映意見，希望家校之間有互信，以助教育界發展。

教聯會亦建議加強支援學校推行電子學習，包括向幼稚園發放津貼以購置硬件作網上教學，並希望推遲或精簡視學，減輕學校壓力。