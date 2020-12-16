通識檢視會突解散 另立新會落實改革

「通識教育科（中四至中六）課程檢視專責委員會」（下稱委員會）由14人組成，成員包括有「通識之父」之稱的小學校長陳岡、教育局前任首席教育主任徐啟祥等。教育局昨稱，委員會前日完成最後一次會議，感謝各成員就刪減及釐清現時課程概念付出心血和時間，為通識教育科改革奠下基礎。

教協斥為殺科掃障礙

教協昨向教育局長楊潤雄發信，批評教育局大幅刪改課程，非但繞過既有程序，而且為免殺科有任何障礙，不惜將負責檢討該科課程修訂的專責委員會「棄如敝履」，做法粗暴。教協綜合教育界10項質詢，提及距離新學年只餘9個月，「教育局如何完成敲定課程、編寫教材及練習、協調出版社完成編寫教科書及送審、教師培訓及改寫考試形式各項工作？」

聯會盼科教師主導 回歸專業討論

通識教育教師聯會主席劉錦輝稱，希望新成立的委員會由通識科教師主導，令課程檢討回歸專業討論，並使公眾對課程修改有信心。他又說，通識科課程的大改動需以教師培訓、印刷新教科書、學校銜接課程等配合，他關注新課程是否需急於明年9月推行。

前委員：改評級制削學習動機

委員會前委員、中學教師盧日高認為，今次結束舊有委員會，成立新委員會負責課程，「予外界印象日後是新科」，他稱，通識由7個評級轉為及格與否，對課程改動要求很大，考評目標、課程規劃等要隨之轉變，「改變之大，不該說得輕描淡寫」。盧稱，過去很多「達標與否」做法學術研究，鮮有指出學術科目用「達標與否」較仔細分級好，因學生學習動機、效能均跌，質疑改革對學生發展是否有利、是否專業領航。

教育局稱，早前已公布改革高中通識教育科的決定及方向，改善課程及考評安排，亦會冠以新科名，課程發展議會將成立相應新委員會處理該科事宜；局方會繼續本着「專業領航」的原則，與課程發展議會、考評局跟進有關改動的詳情，務求盡快落實新課程。