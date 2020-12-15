教育
星笈中文 第014期

大學中文巡禮：公大語言研究榮譽學士（應用中國語言） 另類教法 演劇習文

【明報專訊】本地大學開辦的中文主修課程多側重於文學訓練，香港公開大學語言研究榮譽學士（應用中國語言）（JS9550）則以應用語文出發，課程以「語言能力」、「語言應用」，以及「中文研習」三大範圍所組成。

上 / 下一篇新聞