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2020年12月15日星期二
星笈中文 第014期
全方位學習津貼改指引 不允學生記者時事採訪
教局撥12.6億支援自資院校 一項目上限4200萬
明愛親子盒派幼園生 「遊玩」6景點
理大研究：短期內地學習 增國民認同
大學中文巡禮：培養新教師 戲劇學中文
大學中文巡禮：公大語言研究榮譽學士（應用中國語言） 另類教法 演劇習文
卷一拆題：卷一答題策略 反語—口不對心 反話正說
文言遷移：仁、禮、孝、學——〈論仁•論孝•論君子〉的概念結構
卷三綜合：2020年見解論證 森林體驗（二）
備戰文憑：跨篇章比較（四）︰古今縱橫 以古鑑今
參考答案
大學中文巡禮：公大語言研究榮譽學士（應用中國語言） 另類教法 演劇習文
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【明報專訊】本地大學開辦的中文主修課程多側重於文學訓練，香港公開大學語言研究榮譽學士（應用中國語言）（JS9550）則以應用語文出發，課程以「語言能力」、「語言應用」，以及「中文研習」三大範圍所組成。
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