理大研究：短期內地學習 增國民認同

港人認同不削 倡交流納大學課程

研究團隊調查380名來自8間資助大學的學生，他們2018/19學年下學期或暑假參與1至8周的內地文化交流、服務學習或暑期課程項目，赴內地前後需填寫問卷。結果顯示，學生參加內地學習活動後，認同「中國公民」身分的平均分（1至7分）由4.74分升至4.93分；而活動前後，學生均對「香港人」身分的認同最高，有近6.5分。另外學生亦認為，參與活動後「中國公民」及「中華民族一員」兩個身分對自己的重要性（1至10分）提高，前者升約半成至6.26分，後者則升約4%至6.75分。

副校稱自願參與：勉強無幸福

石丹理認為，從結果可見，作為香港人與認同作為中國公民並無衝突，而學生參加內地活動後「中國公民」的認同提升，他認為是好事。早前政府提出在高中通識科課程加入內地考察，研究團隊同樣建議將內地或海外交流納入大學正規課程。石丹理說，學生自願參與很重要，「自願是香港的基因，勉強無幸福」。他又認為，若中學舉辦內地交流活動，事後需做評估以檢視活動成效，「不要只靠感覺良好就認為政策有用」。

去年研究時值反修例運動，研究團隊成員、理大應用社會科學系副教授于璐稱，原冀招募800名學生參與研究，惟去年不少內地活動因本港社運取消，亦有學生選擇不參與。于璐說，部分學生參與內地活動後沒再為研究完成問卷，她不排除他們或對內地有負面想法，但無法從研究數據看出相關結果。