全方位學習津貼改指引 不允學生記者時事採訪

教局：不影響一般校園記者活動

據教育局全方位學習津貼的通告，學校可因應校情，將津貼用於不同學習領域和課程範疇。另一份「全方位學習津貼運用指引」列出符合津貼運用原則的例子（見表），例如資助學生參加境外交流、科學探究活動、運動項目培訓等；亦可用部分津貼購買相關活動或訓練所需物資、器材 ，如樂器、運動用品、自學教材套。

稱辦不符原則活動會給建議

而不符合津貼運用原則部分，則包括舉辦之活動與學習宗旨、課程目標、學生身心發展階段不相符，例如於惡劣天氣下進行戶外活動、帶有政治取向或表達政治訴求的活動、以記者身分參與實地時事採訪。教育局昨回覆查詢稱，由於全方位學習活動可在學校以外進行，必須保障學生參與這些活動時的人身安全；上述原則不會對一般校園記者活動造成影響。無論如何，學校策劃全方位學習活動，須獲校董會或法團校董會或學校管理委員會批准。

廠商會中學校長麥耀光稱，校方上學年原定計劃運用津貼舉辦交流團、戶外考察等，惟年初爆發疫情起，部分活動已暫停，情况延續至今學年，球類訓練、參觀都無法舉行，「普通學校運動會、越野賽已取消，遑論是其他全方位學習活動，尤其此類活動大多都是外出活動，在放學後、假期時舉行，𠵱家基本上都停頓了」。據該校本學年全方位學習津貼計劃書，已規劃之活動包括女子街舞隊、戲劇訓練班、管樂小組短期課程、中一多元學習興趣小組等。