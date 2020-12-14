教育
常識學堂 第196期

食物的科學：牛奶變「寶石」

【明報專訊】上期示範了牛奶變成白膠漿的方法，原來用相似材料還可將牛奶變成乳石 ( Galalith ) 。乳石加上色素還能變成不同顏色的「寶石」呢！

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