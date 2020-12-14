教育
通通識 第682期

生活看通識：廣場舞

【明報專訊】說起廣場舞，自然想起在廣場、空地等公共空間上跳得起勁的「大媽」們。廣場舞於2017年躋身中國第十三屆全運會，成為群眾比賽項目，廣場舞更被網民稱為「中國式健身」。

上 / 下一篇新聞