家長憂疫下無獎申報 英華女校：全港同况

面試勿怕「講錯」 不發言更失分

關翰章稱，不時有家長詢問學校想取錄什麼學生，「是否要全級首3名？要入水能游，能上山下海？」他強調，學校不是要「揀超人」，填表時也不要求家長詳細填寫女兒獲獎名單，也毋須交證書、推薦信等，學校不是擇優而教，信念是有教無類。

英華女學校將中一面試日定為明年3月6日，若疫情許可會實體舉行，所有申請人都獲安排面試。首先設英文個人演說，教師會就圖片向學生提問；之後有中文小組討論。關翰章稱，按以往經驗，有成績優異的同學因怕「講錯」，過程不發一言，教師沒法給予分數，呼籲同學不要怕失敗，不要恐懼，自然、清晰及流暢表達所思。

該校2021學年中一自行分配學位共51個，收生準則以學業成績比重最大，佔50%，其次是面試表現30%，課外活動表現10%，操行10%。關翰章稱，中一自行收生階段，學校收生不因家庭信仰、校友關係、居住地方有所影響。