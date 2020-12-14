疫下倘禁會見 九華聖若瑟轉網上 皇仁調高學業佔分 升中面試變數大 校長籲練網見拍片

皇仁：不會設視像面試

家長明年1月4日起可向最多兩間參加中一派位的中學交表。學校近日上載收生準則及比重（見表），部分列出應對疫情的方案。皇仁書院每年收到約500份申請，根據校網資料，計劃明年3月13日面見約200人。不過，如因疫情而面試（佔分45%）未能如期舉行，操行、學業成績以及課外活動、服務比重會上調。校方回覆稱，疫情關係，為減少接觸機會而調整，又表明不會設視像面試。

灣仔的嘉諾撒聖方濟各書院收生面試定於明年3月6日，根據校網，會評估學生的中英數及思維能力，以及溝通技巧，而面試佔收生評分40%。校方提到，所有申請者須呈交個人錄像檔案，倘因疫情發展及教育局指示，令面試無法舉行，校方將以錄像檔案取代面試，屆時評分比例或有更改。

聖若瑟減邀面試學生免群聚

有學校稱視乎疫情，或轉以網上面試。聖若瑟書院定於明年2月底面試，佔評分比重一半。該校郭副校長稱，現時仍希望舉行實體面試，將做好防疫措施，包括為學生探熱、要求他們填寫健康申報表等。不過，他稱若疫情惡化，教育局又有進一步指示，不排除面試轉在網上進行。他說，以往學校接獲約500份申請，並安排所有學生面試，今年為免太多人群接觸，校方會視乎操行表現邀請學生面試，人數比往年略為減少。

九龍華仁書院回覆稱，學校之前曾因疫情將面試改為網上進行，而為保障眾人健康及安全，倘疫情持續，明年3月中佔評分25%的面試將轉為網上舉行。校方指出，面試評分標準包括文法、詞彙等，「相信無論親身或網上面試，影響不大」。校方又稱，每年收到約700份申請，學校會甄選約300人接受面試。

津小議會籲家長趁停課準備

津貼小學議會主席胡艷芬稱，已提醒家長要密切留意心儀中學的收生安排，有可能要網上面試，建議家長趁停課日子做準備工夫，如抽時間陪子女練習，面對鏡頭介紹自己。她稱，學校往年12月起為學生練習面試，但因停課今年無法進行，唯有要求學生交片，教師觀看後提供改善意見。