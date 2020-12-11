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2020年12月11日星期五
智叻中文Smarties' 第450期
61%英文DSE重考生無升級 25人兩連U 教師：自修生少聽少講
應用學位先導 院校須3年經驗
浸大動畫媒體藝術專修 44人爭1學額
文化直擊：波提切利 非凡時空
文化直擊：有時藝術可以很簡單
潮看文史：形（jing4） 象（zoeng6）
浮城光影：我會善盡我的溫柔！——也談《鬼滅之刃》
閱讀篇章：〈舊時藍田〉——韓麗珠
閱讀篇章：學習重點
閱讀篇章：實戰篇．參考答案
卷二練筆：範文作者例子應用——司馬遷
綜合精練：「見解論證」百搭句
古典今用：總有你鼓勵
周圍「中」：船到橋頭自然直
周圍「中」：船到橋頭自然直（二）
答案
時事中文：塱原河上鄉
答案
人生教練：工匠祖師 魯班
講故事：節省零用錢
文從字順：教與學
時事中文：塱原河上鄉
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【明報專訊】■新聞事件
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61%英文DSE重考生無升級 25人兩連U 教師：自修生少聽少講
應用學位先導 院校須3年經驗
浸大動畫媒體藝術專修 44人爭1學額
文化直擊：波提切利 非凡時空
文化直擊：有時藝術可以很簡單
潮看文史：形（jing4） 象（zoeng6）
浮城光影：我會善盡我的溫柔！——也談《鬼滅之刃》
閱讀篇章：〈舊時藍田〉——韓麗珠
閱讀篇章：學習重點
閱讀篇章：實戰篇．參考答案
卷二練筆：範文作者例子應用——司馬遷
綜合精練：「見解論證」百搭句
古典今用：總有你鼓勵
周圍「中」：船到橋頭自然直
周圍「中」：船到橋頭自然直（二）
答案
時事中文：塱原河上鄉
答案
人生教練：工匠祖師 魯班
講故事：節省零用錢
文從字順：教與學
61%英文DSE重考生無升級 25人兩連U 教師：自修生少聽少講
應用學位先導 院校須3年經驗
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文化直擊：有時藝術可以很簡單
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綜合精練：「見解論證」百搭句
古典今用：總有你鼓勵
周圍「中」：船到橋頭自然直
周圍「中」：船到橋頭自然直（二）
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人生教練：工匠祖師 魯班
講故事：節省零用錢
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