應用學位先導 院校須3年經驗

選具職業元素SSSDP課程修改

推廣職業專才教育專責小組今年初向教育局提交報告，建議之一是發展重點培養應用能力的應用學位。教育局昨稱，將邀請獲選參與計劃的院校，從SSSDP選取一個有較強職業元素的現有學位課程，並修改其結構和內容，發展成為應用學位課程。

局方表示，應用學位課程收生時，應考慮應用學習科目表現、工作經驗等學術成績以外因素；課程應着重培養應用能力、結合理論和實踐、提供大量實習和職場學習機會；課程亦必須由業界積極參與發展，並獲相關行業認可。局方稱，應用學位課程資歷級別應與傳統學術學位相同，即資歷架構第5級。

推廣職業專才教育和資歷架構督導委員會副主席麥瑞琼說，多個行業已制定資歷架構框架，讓僱員明白在該行業若要達到某一級別時所需技能，而框架亦有助與行業相關的應用學位制定課程內容。根據資歷架構網頁，已有資歷架構框架的包括檢測及認證業、物業管理業、零售業等。

公大回覆，支持先導計劃，將盡快與局方商討，研究開展計劃的具體細節。職訓局回覆，知悉政府推出應用學位課程先導計劃，會進一步了解相關詳情，配合政策及推動職業專才教育。