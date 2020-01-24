61%英文DSE重考生無升級 25人兩連U 教師：自修生少聽少講

「英文不靠背誦 要放時間練習」

廠商會中學英文科主任鄧美儀稱，入大學的核心科門檻為「3322」，英文要達第3級，如果因失手未達3級，而又決心入大學，便要重考；即使取得2級可入讀副學位課程，但因很多科目以英語授課，上課時會較為吃力，亦要繼續提升英文水平，重考英文部署銜接入大學。

鄧美儀稱，重考不是易事，不擔保定能升級，要視乎重考生願意投放多少時間，「英文不是靠背誦，而要放時間去練習」，而2020及2021年DSE英文也取消口試，要更針對練習聆聽、閱讀卷等，建議定好時間表每日練一份試卷。

中文科1539重考生 四成考兩次未達3級

至於中文科，共有1539名重考生，632人（41%）考兩次都未達標（第3級），更有1名考生由原先5級，重考連跌多級變U；1名考生5*變2。不過，有考生成績「突飛猛進」，1人2019年考U，2020年取得5級；亦有1人由2級變5*。2020年有數科無人重考，包括設計與應用科技、音樂、綜合科學、科技與生活（服裝、成衣與紡織）。

0.2%報考8科 七成人6科

高中核心科通識將有多項改革，包括課時減半。教育局早前稱，希望為同學創造空間，可利用騰出空間多讀一個選修科。根據考評局2020統計資料，有104名（0.2%）日校考生報考8科，即「4+4」4核心科及4選修科；19％人考「4+3」；最多人考「4+2」，比例達70.1%。