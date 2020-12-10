教育
常識天下 第199期

守護海洋：賽艇運動員的另一任務

【明報專訊】海洋保育對水上運動的發展是重要一環，除了帆船，賽艇運動員對海洋保育的關注也可在日常訓練和比賽中反映，證明各水上項目的運動員已默默行動，守護海洋。

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