教育
常識天下 第199期

新聞有常識：蜜蜂世界分佈圖

【明報專訊】當你遇到蜜蜂會時，會因為害怕被螫而嚇得尖叫、希望牠們快點消失嗎？但原來蜜蜂一旦消失並非好事，有專家為了保護牠們更製作蜜蜂世界分佈圖呢！

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