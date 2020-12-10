教育
常識天下 第199期

新德莉莉 談印度傳統服飾

【明報專訊】印度傳統服飾華麗又鮮艷，也令人聯想到性感的露肚裝。坊間有指通常只有身材豐滿，肥嘟嘟的女子才會穿露肚裝，因為印度人認為肥胖是美麗。你相信這說法嗎？

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