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2020年12月10日星期四
通通識 第681期
教協調查：九成通識教師反對異化論 不信改革為學生 批政治凌駕教育
教局：加快檢視高中核心科
E-APP今起報名 SSSDP公大護理最貴
教大網上畢業禮 校長勉秉持專業
重治療 輕預防？
時事議題：基層醫療大落後？
時事議題：老有所醫
時事議題：答題指引
爆point大全：為何促進性別平等？
圖表拆解：電費補貼 可紓緩市民生活壓力？
摘星拆解：教育及宣傳 有效減少固體廢物？
星級例子庫：幸福感
新聞測驗：
新聞測驗：答案
新德莉莉 談印度傳統服飾
真假fun一fun：印度女子穿露肚裝
新聞有常識：蜜蜂世界分佈圖
新聞有常識：答案
世界幹什麼：全世界最小的蜻蜓
時光之旅：1972年12月11日——阿波羅17號成功登月
守護海洋：賽艇運動員的另一任務
意見調查：
星級例子庫：幸福感
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【明報專訊】■（個人成長與人際關係、今日香港）
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教協調查：九成通識教師反對異化論 不信改革為學生 批政治凌駕教育
教局：加快檢視高中核心科
E-APP今起報名 SSSDP公大護理最貴
教大網上畢業禮 校長勉秉持專業
重治療 輕預防？
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新聞測驗：
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真假fun一fun：印度女子穿露肚裝
新聞有常識：蜜蜂世界分佈圖
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時光之旅：1972年12月11日——阿波羅17號成功登月
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意見調查：
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