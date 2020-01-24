E-APP今起報名 SSSDP公大護理最貴

2021／22年共有8間專上院校共32個副學位課程納入SSSDP，提供約2546個學額。下學年學費最低的課程為香港專業進修學校開辦的「創意設計及媒體高級文憑（數碼影像／視覺傳達）」，扣除每年可獲最高約3.8萬元的資助額後，首年學費只需約1.6萬元。

至於新納入SSSDP、明愛專上學院開辦的「普通科護理學高級文憑」課程，首年學費扣減資助後約5.9萬元，而下學年從香港專業進修學校改由港專學院營辦的「體適能、教練及運動管理高級文憑」課程則近3.3萬元。

新一輪E-APP有約30間院校及其附屬學院參與，首輪申請期由今起至明年5月23日，應屆DSE考生可預先經E-APP報讀下學年大學聯招外的副學位及學士學位課程。教育局發言人表示，有關專上院校會盡早處理申請，並可在文憑試成績公布前，預先給予合資格的學生有條件取錄。