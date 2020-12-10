教局：加快檢視高中核心科

教育局昨交代跟進小組建議的進度，推行價值觀教育和生涯規劃教育方面，課程發展議會已通過成立常務委員會，督導中小學價值觀教育的發展；在現有7個首要價值觀外，加入「守法」及「同理心」；並會更新2008年公布的《德育及公民教育課程架構》，闡明學生在不同學習階段期望達至的學習成果。

設委員會督導STEM教育長遠發展

小組報告就中小學STEM教育亦有所着墨，包括建議當局清晰界定中小學STEM教育的學習目標等。教育局昨指出，課程發展議會已通過成立常務委員會，督導中小學STEM教育範疇的長遠發展，而當局亦正籌備STEM手冊的編寫工作，稱將加入成功的校本STEM教育示例，以闡明對中小學階段STEM教育的期望，以及研究進一步加強教師培訓事宜。

至於讓中學最多推薦兩名在特定範疇具才華的學生入資助大學的「學校推薦直接錄取計劃」，當局昨稱計劃初步獲大學正面回應，會繼續與資助大學和大學聯招處商討執行細節。