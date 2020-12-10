教協調查：九成通識教師反對異化論 不信改革為學生 批政治凌駕教育

【明報專訊】政府改革高中通識科引起社會爭議。教協調查指出，分別有逾九成中學通識科教師不同意「通識科被異化」的說法、不同意當局改動通識科是基於學生利益，以及認為改動是政治凌駕教育的打壓。教協批評當局不顧程序機制、專業意見及學生利益，要求撤回通識改革方案，又稱會監察通識科今後改變，使科目貫徹原有宗旨及精神。教育局回覆，通識科改革保障學生學習利益，讓學生有更多空間學習和發揮潛能，故是明確專業決定，絕非「政治打壓」；又說最快於2021/22學年落實改革，課程工作正由局內課程發展處跟進。
近九成稱改革損批判思考
教協本月1至8日以網上問卷，訪問502名中學通識科教師，91%不同意特首稱通識科被異化。若按照當局提出的改動，88%教師認為對學生「批判思考能力」造成負面影響；八成認為損學生「自主學習能力」。
有教師在問卷批評，今次課程改動破壞業界諮詢、收集意見等應有程序，並繞過專業意見，侮辱業界專業及尊嚴；亦有教師不滿當局決定非常倉卒，連新名都沒有就公布改革方案。
未來通識科將增設內地考察，調查稱僅一成教師認為考察活動有助學生全面認識國家發展，逾六成半認為設內地考察有負面影響。
2/3指內地考察有負面影響
教協理事、中學通識科教師張銳輝說，教師擔心由政府安排、認可的國情教育，或側重於讓學生看見國家正面的事，從官方角度認識中國，質疑未能讓學生全面認識國家。
教育局提出將通識科評級改為及格與否的兩級制，局長楊潤雄其後在訪問稱，不排除多加一級反映考生優異表現。張銳輝說，增設一級是「無意思的做法」，因通識科評分將有別其他文憑試科目，就算由兩級變三級，都是矮化通識科。教協副會長葉建源稱，當局一下子將評級改為兩級，之後轉稱可考慮三級，顯示局方對改革一事隨意，未經充分及成熟思考。
教局：有工會肆意挑撥關係
教育局批評，有教師工會無視通識科多年來的問題，不但沒提出具體改善建議，反而一再將必須的課程改革政治化，肆意挑撥教育局與教師的關係，作出不當的引導，對此深表遺憾。