教育
語文同樂 第478期

文字發酵：冬日景致

【明報專訊】全球暖化嚴重，人人說香港或再沒有冬天。今年不能外出旅行，但要感受冬天，未必需要到訪下雪的國家，何不在家和親友一起感受古人筆下的冬日景致？

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