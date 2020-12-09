教育
語文同樂 第478期

文字定格：戀物狂不狂

【明報專訊】誰說超然物外，欲望就像繁複滂沱的雨，在人的頭上飄灑，在物換星移之際，誰又愛上了新的事物。戀物就像一頭夢獸，每夜咬牙切齒，流着長長的口水，伸手至空氣中企圖抓着無窮的慾念。

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