Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2020年12月9日星期三
語文同樂 第478期
學額800收生82人 珠海學院：未來重碩士課
港生科學成績跌 逾60地區排15
生活關鍵詞：中二病患者
生活關鍵詞：中二病之理想 動漫角色vs.歷史名人
第一印象：橡皮擦
人物例子庫：“我們只知道未來要怎樣做，深信音樂要記錄時代。”
文字定格：戀物狂不狂
古文食堂：髮菜
文字發酵：冬日景致
參考答案
News feed：A combo and a boat too jumbo
News feed：''God of Football'' left us forever
Answers, News feed
Infographic：Pets
Grammar：Suffix ''-less''
Answers, Grammar
Comic：Galileo, father of modern science
Expression：Face
Health：Depression
Answers, Health
News quiz：
文字定格：戀物狂不狂
prev
next
【明報專訊】誰說超然物外，欲望就像繁複滂沱的雨，在人的頭上飄灑，在物換星移之際，誰又愛上了新的事物。戀物就像一頭夢獸，每夜咬牙切齒，流着長長的口水，伸手至空氣中企圖抓着無窮的慾念。
上 / 下一篇新聞
學額800收生82人 珠海學院：未來重碩士課
港生科學成績跌 逾60地區排15
生活關鍵詞：中二病患者
生活關鍵詞：中二病之理想 動漫角色vs.歷史名人
第一印象：橡皮擦
人物例子庫：“我們只知道未來要怎樣做，深信音樂要記錄時代。”
文字定格：戀物狂不狂
古文食堂：髮菜
文字發酵：冬日景致
參考答案
News feed：A combo and a boat too jumbo
News feed：''God of Football'' left us forever
Answers, News feed
Infographic：Pets
Grammar：Suffix ''-less''
Answers, Grammar
Comic：Galileo, father of modern science
Expression：Face
Health：Depression
Answers, Health
News quiz：
學額800收生82人 珠海學院：未來重碩士課
港生科學成績跌 逾60地區排15
生活關鍵詞：中二病患者
生活關鍵詞：中二病之理想 動漫角色vs.歷史名人
第一印象：橡皮擦
人物例子庫：“我們只知道未來要怎樣做，深信音樂要記錄時代。”
古文食堂：髮菜
文字發酵：冬日景致
參考答案
News feed：A combo and a boat too jumbo
News feed：''God of Football'' left us forever
Answers, News feed
Infographic：Pets
Grammar：Suffix ''-less''
Answers, Grammar
Comic：Galileo, father of modern science
Expression：Face
Health：Depression
Answers, Health
News quiz：
prev
next