港生科學成績跌 逾60地區排15

TIMSS 四年一度教育研究

測量小四中二生數理水平

TIMSS是每4年一次的國際大型數理教育比較研究，研究透過測試及問卷調查，測量小四及中二學生在國際水平中數學和科學的成績。第7屆TIMSS有逾60個國家及地區參與，香港則分別有139所小學及136所中學、逾6000名學生參加。

研究結果顯示，過往6屆TIMSS中，香港學生在數學方面，小四顯示上升趨勢，而中二則相對平穩。科學方面，2019年小四及中二學生的成績均顯著低於2015年。

今次研究首次使用電子版TIMSS測試（eTIMSS），研究項目副負責人鄭文偉表示，電子測試對考生表現造成一定影響，但不是百分百造成排名下跌的原因。他曾嘗試分析原因是否涉及課程及課時的改動，但發現近年變化不大，「似乎找不到滿意解釋」。

香港國際教育成就評價協會中心主席、港大教育學院講座教授梁貫成亦認為，電子測試對香港學生表現有所影響，如科學問題涉及解說，中文輸入法較英文輸入法複雜，部分學生不慣於手寫板上作答，影響學生表現。他說，不會稱香港學生電子學習失敗，但他們以電子方式應試較吃虧。

教育局發言人稱，香港學生在歷屆TIMSS表現均有上落，鑑於這次研究結果，會檢視現有各項課程政策和學與教措施，了解箇中原因，探討改善方案，以提升學生的科學能力。