學額800收生82人 珠海學院：未來重碩士課

較上學年收生跌47%

據教育局提供各專上院校2020/21學年的自資副學位、首年學士及銜接學位收生人數，多校新生人數減（見表）。早前有傳珠海學院新聞及傳播零收生，其他課程亦收生不理想，據局方提供的資料，珠海學院一年級及銜接學位總學生人數跌至82，較上學年155人跌47%。

珠海學院回覆稱，近年中六文憑試考生數目持續下降，料跌勢持續至2022年，再加上疫情不斷反覆，導致該校某些學士課程項目今年收生數目未如理想，正積極檢討並審視及革新課程。

根據珠海學院網頁，該校下學年提供14個學士課程、7個碩士課程，包括一帶一路國家國際關係、應用佛學、國學文學、建築學等。

據教育局數字，職業訓練局（VTC）自資課程收生3134人，跌24%。VTC回覆，提供的課程大部分為政府資助課程，選擇資助課程的同學會較多，2020/21學年整體收生情况合乎預期。

香港恒生大學2018年正名為大學，去年收生上升，今年則跌7%至2054人。校方稱，受中六考生人數遞減的影響，恒大本學年仍錄取新生逾2000人，合乎預期目標。

東華學院多護理醫療課程

收生919人升6%

有院校收生「逆市上升」，東華學院收生升6%達919名，校方稱，整體收生情况理想，學院主要提供護理、醫療及其他專業課程，以回應社會對相關人才的需求，對來年的收生情况保持審慎樂觀。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，選讀自資院校學士的學生多考慮專業資格及日後就業，醫護學科、社工、幼兒教育等學科因而較受歡迎，而選擇副學位學生因大多繼續升學，則會考慮銜接資助大學的比率。

吳寶城又稱，學生亦會考慮院校規模、收生人數等，「學生都着重學習氣氛，如果讀過分冷門學校，可能擔心學校會否倒閉？課程是否次一等？」他稱相對而言學費影響因素則較小，因不同課程的學費差距已收窄。吳寶城稱，自資院校未來要面對學生人數減、同學偏重某類學科，亦可能多了學生尋求海外升學。