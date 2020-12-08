空服重回校園 讀物理治療盼助同行

疫下沉思 盼補償家人辭職回港

新生韓穎琳來自航空業，她擔任機艙服務員7年，長期駐守迪拜，但因疫情自3月、4月起已「停飛」。她說，疫情令她有時間沉澱，想到家人常有腰痛問題，加上多年來與家人相處時間少，希望「補償」家人，便辭職回港報讀物理治療課程。沒有修讀過理科的她，為了準備入學面試，曾報讀3個網上課程，包括人體解剖學、人體化學等，「好驚面試會問，讀到幾多得幾多」。已投身職場10年的她，最後成功入讀該課程，再次成為學生。

另一名新生呂均浩則擔任機艙服務員至今6年。他表示，3年前曾扭傷，須接受物理治療，見識到物理治療師的治療技巧，對此產生興趣，加上身邊的同事經常因工作導致腰部、手腕等疼痛，希望日後成為物理治療師，可服務航空業同事。

明愛專上學院物理治療學理學士副課程主任蔡靜雯表示，課程今年共接獲670多份申請，學院最後錄取了41名非聯招學生及9名聯招學生。她說，下學年課程將納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），學額維持50個，但主要錄取聯招學生。