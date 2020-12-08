轟林鄭獨斷改革通識 陳岡：尊重的反面教材

異化應內部措施處理 斥毁諮詢優良傳統

課程發展議會通識教育委員會前主席陳岡稱，他2014年9月已點出通識考題偏重政治題材，但考評局無即時糾正，更趨惡化；其「倒流效應」，個別學校校本教材亦相應地過度政治化，反面教材被放大。他稱，應透過考評局、教育局內部措施處理通識異化現象，港府卻於通識加入《憲法》、國安教育知識；取消考評7級成績制；提供內地考察機會，但對海外考察絕口不提，卻仍強調「持平」和「多角度」，甚至更改科目名稱來處理異化，還說「不是政治凌駕專業？」，政府「真是此地無銀」。

增國安內容稱非政治凌駕專業 「此地無銀」

教育局早前稱通識教育被污名化，會冠以新名。陳岡認為，科目的特色已面目全非，不配繼續用「通識教育」的名稱，「索性用更能反映國家安全和《憲法》的科目名稱更好！」

教師：業界不知發生何事 應交代改革何來

通識教育教師聯會主席劉錦輝表示，業界對教育局公布的改革內容感愕然，因學校課程檢討專責小組由成立、諮詢、寫最終報告，足足花兩三年，「問過業界看法」，業界期望局方採納專責小組建議。他認為教育局需澄清它現提出的改革方案從何而來，「誰人建議通識及格與否、削半課時？」他說與其稱政府是凌駕專業，不如說「業界不知發生什麼事」。