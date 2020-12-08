百校撤初中通識 剩30間 續開學校：教思考方法 無關高中課程

教局：續跟進相關學校

根據《中學概覽2020/2021》，沙田崇真中學下學年初中（中一至三）開設通識教育，並註明包括思考方法課程及專題研習。校長梁潔妍說，中一二的通識課不涉高中通識課題或概念，主要教學生思考方法，學習比較、推論、多角度思考等，教師會以生活或報章報道的課題，教學生應用思考方法。她說思考技能有助學生高中學習，應付其他學科的考核，至於專題研習則學習問卷調查、文獻回顧等研究方法。

至於該校中三通識課，梁潔妍說部分內容涉及高中通識課題，亦有關於個人成長的內容，配合中三生成長階段。政府早前宣布改革高中通識科，梁說要待當局再宣布，校方了解新課程具體指引後，才可檢視初中通識科要如何修訂。

一校稱將改名 有謂名稱非重要

屯門的深培中學在概覽稱，下學年初中分別設綜合人文及通識科。該校鄧副校長稱，中一二修讀綜合人文科，中三學生則上通識課，每周1.5堂。他說，高中通識不容易，故希望在中三有課程讓學生銜接到高中。雖然科目名為通識，但他稱該科非所有內容與通識有關，「（學生）太細，不會教中四內容」。

鄧說，鑑於高中通識科課程有變，學校下學年未必維持開辦中三通識科，可能將其變為綜合人文科，或分拆成生活與社會科。他又說，近幾年校方一直商討為中三通識科改名，使科目名稱與教學內容相符，惟尚未定出新名。

妙法寺劉金龍中學下學年設初中通識科，校長王庭軒稱，初中生能力有別高中生，故初中通識非教授高中課題，主要教基礎知識及技巧，例如分析圖表、描述數據等。他又說，該科會使用部分生活與社會科的內容及教材，認為科目名稱未必是最重要。

另有學校下學年起中一不設通識，轉為「生活與社會」科，中二及中三則續教通識科。教育局回覆稱，年前已跟學校說明不應提早於初中開辦本屬高中的通識教育科，以免影響初中人文科目的課時和課程完整性，犧牲學生全人發展所需的均衡學習經歷。