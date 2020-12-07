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2020年12月7日星期一
常識學堂 第195期
啟思校長失望通識改革未諮詢：倘子女留港讀書 官員更了解學校
鄧顯中學考試移師網上 應考鏡頭須拍到雙手
張振興伉儷書院 下學年轉男女校
時事懶人包：家長兼做「老師」
時事點對點：減碳諮詢報告 倡深入研究進口核能
時事點對點：立會通過促訂港輸入外地醫生機制
Data解密：樂齡科技
你識唔識：警不展編號裁違人權法
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明報通識網：2020/21學年 時事通識問答比賽
Road to 5**：Finland continues to be the happiest region
概念解碼：器官捐贈
每周焦點：APEC將建高標準亞太自貿區
配音詮釋 不同人物
STEAM人物：如何成為配音員?
時事常識挑戰(香港)：網上交友要小心
答案
偵探M.A.D. 和家人分開居住了
食物的科學：牛奶變成白膠漿
互動專區：處理瘀傷的方法
互動專區：處理瘀傷的方法
【明報專訊】我發現膝蓋忽然出現瘀傷，印象中最近沒有跌倒受傷，亦不感任何痛楚，為什麼會有瘀斑呢？你曾有相同的經歷嗎？
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