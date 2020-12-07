教育
通通識 第680期

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【明報專訊】1．在2020年11月23日國際游泳聯賽（ISL）總決賽中，香港女子游泳運動員何詩蓓推前由她保持的哪一項游泳200米短池亞洲紀錄，並進佔此項目史上第二快的成績？

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