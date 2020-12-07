教育
通通識 第680期

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【明報專訊】特首林鄭月娥11月初到訪深圳、廣州，與當地官員討論推動大灣區建設及深港合作，當中涉及深港創科合作。創科企業發展日益重要，以下是全球知名科技企業創辦人，你認識他們嗎？

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