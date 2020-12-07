張振興伉儷書院 下學年轉男女校

末代高考後乏男校女生 校長：差咁少少

據《中學概覽2020/2021》顯示，全港共有27間官津及直資男校。新學年轉男女校的張振興伉儷書院，校長黃世堯稱，學校設施、課程、課外活動等也會相應配合，包括未來數年將校內男廁分數年改建為女廁，計劃調整中一及中二的「設計與科技」（DT），將之改為全新校本科目「design thinking and technology」，屬較貼近STEM的科目，且不論男女都適合讀，但保留中三DT科及加入設計元素，避免偏重傳統金工木工內容。校方又計劃新增舞蹈、烹飪課程等課外活動。

課程以外，學校亦已做教師培訓，黃世堯稱，主要提點教師於授課及平日相處時要留意，舉例稱「男同學間說話談吐有時較粗聲粗氣、不拘小節，同一句話，女同學所接收的意思或不同」，另亦會安排輔導活動予在校同學。