鄧顯中學考試移師網上 應考鏡頭須拍到雙手

香港道教聯合會鄧顯紀念中學初中生今日起開始網上評估，考中英數三科。校長黃信德說，校方10月曾為居內地跨境生舉行網上測驗，當時學生要開啟電腦鏡頭，實時拍攝枱面及他們雙手答卷情况，讓在港教師透過網上會議程式監考，今次網上評估安排相若。

明愛馬鞍山中學未設鏡頭監考

校長：有學生住劏房或礙網速

黃信德稱，為方便教師監考，校方特意購買新熒幕，用來顯示多名學生應考時的直播畫面。由於是遙距監考，他稱，學校雖無法限制學生考試期間不上網，但倘學生作答時雙手並非寫字，或使用計數機以外機器，教師便能透過電腦鏡頭得悉或有違規情况，而根據上次經驗，學生皆認真對待網上測驗，違規比例很低。

明愛馬鞍山中學本月1日至10日舉行的校內試，亦因停課需轉為網上舉行。校長曹雪蓮說，該校首辦網上考核，校方視之為「高規格功課」，成績佔比未必如以往考試般重。她又說，部分學生住較偏遠地區，亦有人住劏房，電腦設備不同或影響網速，故校方沒要求學生打開電腦鏡頭以便監考。她認為，網上考核旨在讓學生了解自己學習的情况，而試前她也見學生認真地準備應考。