啟思校長失望通識改革未諮詢：倘子女留港讀書 官員更了解學校

指當局透過傳媒溝通 非直接與學界對話

啟思中學高中開辦國際文憑大學預科課程（IBDP）及文憑試（DSE）課程，校長Anthony Adames說，學校課程檢討專責小組就DSE通識科提出的建議沒包括課時減半、改為及格與否，他身為校長事前不知當局改革通識科，對此失望及震驚。他說，當局一直透過傳媒與校長及學校溝通，而非直接與學界對話。

不論課程改變 教學生慎思明辨不改

Adames稱，自己曾全校通識課觀課，學生答題時倘需就某議題表達立場，除要說明支持理據，亦要提出社會上與己不同的意見，最後達至結論，這樣做學生才可於通識考獲佳績，並學懂多角度思考。他說，倘官員安排子女在本港就學，他們或能明白本港學校的真正價值、學生從中得到的好處，讓官員更了解本地學校如何影響學生學習。

Adames說，該校將跟從局方通識科新課程指引，並希望當局再宣布前先接觸家長、師生及校長。不過他肯定，無論通識課程有否變改、課時是否縮短，該校仍會教學生慎思明辨，關心社會、國家及世界。

6人退學 19人申插班

料因準備移民入讀適應外國文化

除了通識科改革，教育界最近亦要面對退學潮。啟思中學今年共6名學生退學，佔全體學生不足1%，同時19名學生正申請插班，估計有家長或因準備移民，安排子女插班入讀適應外國文化、生活等。他稱，部分家庭正考慮「Plan B」，即舉家移民，情况與1990年代本港將回歸前相似。

目前而言，Adames說未見學校學生數目大幅下跌，但他料倘澳洲恢復正常通關，以及明年1月英國接受BNO護照持有人申請新移民計劃，或影響學校學生人數。

有原本海外就學的港生因新冠病毒疫情持續，選擇回流繼續學業。該校中五生邱紫軒高中到美國升學，疫情下父母本學年安排她回港，在啟思中學插班入讀中五修讀DSE。疫情過後會否按原本計劃赴美升學，邱說屬考慮方案之一。