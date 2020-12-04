教育
語文同樂 第477期

時代沉思：總要面對與你不同的父母——讀《棄貓》

【明報專訊】如果養育子女是父母的天職，那麼面對與你不同的父母，大概是子女逃不了的狀况。這不是晦氣話，我相信這是事實。

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