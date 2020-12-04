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2020年12月4日星期五
語文同樂 第477期
昔憂只分兩級受輕視 羅范今撐通識科改革
升中學童料減3% 教局：疫情社會事件影響
梁式芝書院因應疫情 全免雜費
港大網上畢業禮 張翔籲學生勇敢剛強
一校之訓：真理使爾 得以自由 ˙聖公會林護紀念中學˙
一校之訓：用真理解開內心枷鎖
實習老師黃靈傑：我在林護的日子
放空標點：三十而立
時代沉思：總要面對與你不同的父母——讀《棄貓》
閱讀文言：靠人不如靠自己
言外言：高薪養廉
閱讀文言：實戰篇
實戰篇：參考答案
卷二練筆：範文作者例子應用——杜甫
綜合精練：整合拓展（三）——辨析「拓展」高下
古典今用：可以笑的話，不要哭
周圍「中」：牛頭唔搭馬嘴
周圍「中」：指人為牛馬
答案
時事中文：禿頭榕樹
答案
人生教練：墨家創始人 墨子
講故事：和爺爺去釣魚
文從字順：針與黹
放空標點：三十而立
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【明報專訊】三個學生與我吃晚飯，各談近况。他們來自同一所中學，家庭背景接近，但因為各有各的際遇，談吐舉止都漸漸呈示出不同的面貌。
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昔憂只分兩級受輕視 羅范今撐通識科改革
升中學童料減3% 教局：疫情社會事件影響
梁式芝書院因應疫情 全免雜費
港大網上畢業禮 張翔籲學生勇敢剛強
一校之訓：真理使爾 得以自由 ˙聖公會林護紀念中學˙
一校之訓：用真理解開內心枷鎖
實習老師黃靈傑：我在林護的日子
放空標點：三十而立
時代沉思：總要面對與你不同的父母——讀《棄貓》
閱讀文言：靠人不如靠自己
言外言：高薪養廉
閱讀文言：實戰篇
實戰篇：參考答案
卷二練筆：範文作者例子應用——杜甫
綜合精練：整合拓展（三）——辨析「拓展」高下
古典今用：可以笑的話，不要哭
周圍「中」：牛頭唔搭馬嘴
周圍「中」：指人為牛馬
答案
時事中文：禿頭榕樹
答案
人生教練：墨家創始人 墨子
講故事：和爺爺去釣魚
文從字順：針與黹
昔憂只分兩級受輕視 羅范今撐通識科改革
升中學童料減3% 教局：疫情社會事件影響
梁式芝書院因應疫情 全免雜費
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一校之訓：真理使爾 得以自由 ˙聖公會林護紀念中學˙
一校之訓：用真理解開內心枷鎖
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時代沉思：總要面對與你不同的父母——讀《棄貓》
閱讀文言：靠人不如靠自己
言外言：高薪養廉
閱讀文言：實戰篇
實戰篇：參考答案
卷二練筆：範文作者例子應用——杜甫
綜合精練：整合拓展（三）——辨析「拓展」高下
古典今用：可以笑的話，不要哭
周圍「中」：牛頭唔搭馬嘴
周圍「中」：指人為牛馬
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時事中文：禿頭榕樹
答案
人生教練：墨家創始人 墨子
講故事：和爺爺去釣魚
文從字順：針與黹
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