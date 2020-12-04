升中學童料減3% 教局：疫情社會事件影響

教育局稱，本年度全港官立、資助及按位津貼中學（不包括賽馬會體藝中學）共提供約15,400學位供中一自行分配。當局稱，去年社會事件及近期疫情發展帶來不明確因素，如疫下封關新來港學童人數下降等。當局稱，沒有確實數據顯示大量小六學生退學，加上學生離校涉及不同因素，部分學生亦會於稍後時間重返校園。教育局會密切留意整體學生人數變化，確保每年度提供足夠中一學位。

北區維持升班數 校長：帳面數樂觀

連鎮邦稱，據人口資料，沙田、北區、元朗及大埔4區的適齡中一人口增，學額供應會相應調節，不過仍存未知數，如要考慮跨境生會否流失，亦有教育界憂慮移民潮、海外升學等衝擊，目前仍難掌握實况。

2020/21學年北區中一因應人口上升，全區「擴班」，即每校多開一班中一。北區中學校長會主席方奕亮稱，2021/22學年維持本學年中一開班數，人口「帳面數」仍樂觀，不過他同樣表示難估計跨境生流失情况，「因疫情不知何時才返學，長期網課對學生都不是好事」，未知會否有跨境生因而卻步不在港升中。

小六家長需於明年1月4至18日向心儀中學交表，今年因疫情可郵遞繳交。連鎮邦稱，如家長選擇郵寄，要考慮延誤及寄失風險，及務必檢查清楚有否填漏及填錯，因缺少了親身交表時學校檢查。