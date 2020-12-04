昔憂只分兩級受輕視 羅范今撐通識科改革

教協理事張銳輝稱，通識7級制下，學生可取得最高5**（等同7分），獲好成績有助升學，但日後只餘及格、不及格，能力高的學生也只最多取「及格」（等同2分），反問「是否懲罰通識表現突出的學生？」同時，其他科目仍維持7個評級，即使學生對通識有多大興趣，現實中也要顧及升學，無奈地要分配時間予其他科。

批教師不熟課程 考試側重政治

去年坊間對通識科受抨擊時，羅范椒芬曾稱，通識教育培養學生多角度思維，若無通識，可能有更多年輕人只看社交媒體信息而「衝出去」。至教育局近日公布改革，羅太今日於《明報》觀點版撰文「不忘初心，方得始終」，力撐改革能「正本清源、回歸初心」。她提到通識異化，包括「教師不熟讀課程，公開試側重政治」，以及教科書問題，她稱審閱了10本「現代中國」書，內容描述負面事件多，如709維權律師被捕失蹤、官員貪腐，稱即使是基於事實，但由於缺乏歷史脈絡和發展規律的鋪陳，令學生只看到現象而不明因由。

羅太又支持課時減半，稱相信教育局「經過通盤考慮高中課程的設置，以及其它學科對額外課時的需求」，而安排學生往內地考察，可以更全面地了解國家的發展，「可以省下數十節課時」。

張銳輝斥放大負面 引大眾誤解通識

張銳輝稱，對羅范椒芬言論感悲哀，當政治風向轉變，「作為一個人可否講番人話？」，異化的不是該科，而是說這些話的人。他質疑攻擊通識的人，沒有列舉一些普遍的實例，而是針對個別教師、課文，將一兩個教科書例子無限放大，然而，這些例子可能就是用來對照正反兩面、讓學生討論現况，「他們的言論令大眾誤解通識只教負面，他們才是令通識異化」。他稱，課本正反兩面資料也有，強調通識講求多角度思考，倘以「只能報喜不報憂」視角去看待課本，才會覺負面資料不當。