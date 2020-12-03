Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2020年12月3日星期四
常識天下 第198期
中大研究：高中生升學 最聽媽媽話 四成人受父母影響 拋離生涯規劃教師
教局籲學校郵遞中一入學申請表 免人群聚集
教局再提學校安排學生 明看國家憲法日座談
電子廢物何去何從？
時事議題：電子廢物有增無減
時事議題：各地減廢對策
時事議題：答題指引
影視看通識：從《麥路人》探討社會議題
概念解碼：動物權益
漫畫拆解：新冠病毒疫情 妨礙可持續發展？
議題Close-up：電子教學新挑戰
星級例子庫：空氣污染
新聞測驗：
新聞測驗：答案
西班牙手扇藏秘密
真假fun一fun：西班牙的「秘密語言」
時事常識挑戰（國際）：《水滸傳》入荷李活
時事常識挑戰（國際）：答案
世界幹什麼：關公太高要搬家
時光之旅：1791年12月5日——莫札特病逝
濕地居民：紅樹林動物派對
意見調查：
意見調查：
prev
next
【明報專訊】看完今期《常識天下》，我想跟編輯部說：
上 / 下一篇新聞
中大研究：高中生升學 最聽媽媽話 四成人受父母影響 拋離生涯規劃教師
教局籲學校郵遞中一入學申請表 免人群聚集
教局再提學校安排學生 明看國家憲法日座談
電子廢物何去何從？
時事議題：電子廢物有增無減
時事議題：各地減廢對策
時事議題：答題指引
影視看通識：從《麥路人》探討社會議題
概念解碼：動物權益
漫畫拆解：新冠病毒疫情 妨礙可持續發展？
議題Close-up：電子教學新挑戰
星級例子庫：空氣污染
新聞測驗：
新聞測驗：答案
西班牙手扇藏秘密
真假fun一fun：西班牙的「秘密語言」
時事常識挑戰（國際）：《水滸傳》入荷李活
時事常識挑戰（國際）：答案
世界幹什麼：關公太高要搬家
時光之旅：1791年12月5日——莫札特病逝
濕地居民：紅樹林動物派對
意見調查：
中大研究：高中生升學 最聽媽媽話 四成人受父母影響 拋離生涯規劃教師
教局籲學校郵遞中一入學申請表 免人群聚集
教局再提學校安排學生 明看國家憲法日座談
電子廢物何去何從？
時事議題：電子廢物有增無減
時事議題：各地減廢對策
時事議題：答題指引
影視看通識：從《麥路人》探討社會議題
概念解碼：動物權益
漫畫拆解：新冠病毒疫情 妨礙可持續發展？
議題Close-up：電子教學新挑戰
星級例子庫：空氣污染
新聞測驗：
新聞測驗：答案
西班牙手扇藏秘密
真假fun一fun：西班牙的「秘密語言」
時事常識挑戰（國際）：《水滸傳》入荷李活
時事常識挑戰（國際）：答案
世界幹什麼：關公太高要搬家
時光之旅：1791年12月5日——莫札特病逝
濕地居民：紅樹林動物派對
prev
next