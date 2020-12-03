教局再提學校安排學生 明看國家憲法日座談

教局辦憲法日網上問答比賽

楊潤雄表示，局方亦舉辦了國家憲法日網上問答比賽，讓學生透過學校指導及報名參與，寓學習於遊戲。他又說，不少學校近月舉行不同學習活動，例如製作展板，為學生提供更多學習憲法的機會。楊說，「所有國民都有責任認識和遵守憲法」，憲法是《基本法》的立法依據和效力來源，並共同構成香港特別行政區的憲制秩序，學校要教導學生好好認識這個「根」和「源」的關係，而對學校而言，國家憲法日「是在教學中推動國民身分認同、法治教育、責任感及承擔精神的好機會」。

通識科分「達標」「不達標」

楊潤雄：不排除再增等級

另外，楊潤雄接受《星島日報》訪問時稱，高中通識科改革後或以「達標」及「不達標」評級，而非及格與否，他又不排除在兩級制上加多一個等級，反映考生有優異表現。他強調當局方向是盡快落實通識新課程，但非在明年9月硬推。