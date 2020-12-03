教局籲學校郵遞中一入學申請表 免人群聚集

校長：文件速遞跨境生家長

教育局表示，小六學生家長將收到兩份申請表，分別印有「選校次序1」和「選校次序2」，分別代表首選及次選學校，家長可於明年1月4日至18日，將申請表及所需文件郵寄或直接交回心儀中學。自行分配學位的申請不受地區限制，倘學生在此階段獲學校取錄，家長將於明年3月31日收到學校通知。

鳳溪第一小學校長朱偉林說，會安排本地生家長分批回校領取表格，倘他們擔心疫情，學校亦可郵寄表格。他說，學校已聯絡速遞公司，將申請表、學生成績表等文件寄給身處內地的跨境生家長，部分學生或因停課返回內地居住，校方將聯絡家長確認他們現時居住地。他預計該校有130名家長的文件要速遞到內地，每份速遞費約40元。

教界：倘郵寄 建議掛號

中西區校長聯會主席詹漢銘稱，不建議家長郵寄申請表至中學，「萬一郵遞出了問題，家長也無從得知是否寄失，之後又要及時補領」，但如果必須郵寄，會建議掛號寄出。此外，本身是香港潮商學校校長的詹漢銘稱，昨日小六生全數回校考呈分試，每個課室試場約容納20人，盡用空間。